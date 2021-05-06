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Общество6 мая 2021 14:00

В Пензенской области проходит акция «Подарок ветерану»

Подробнее о ней рассказал председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Для ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области подготовлено 232 подарка.

- Им будут вручены продуктовые наборы: шоколад, печенье, зефир и другое, а также цветы и «Письма Победы» с поздравлениями, - отметил Валерий Лидин.

После вручения депутаты, а также волонтеры «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией» и «Волонтерами Победы» будут спрашивать у ветеранов, нужна ли им какая-либо помощь и есть ли проблемы.

Вручение подарков будет продолжаться до 9 мая включительно.

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