В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий

Пресс-служба правительства Пензенской области

Спартакиада допризывной молодёжи и ветеранов боевых действий будет проходить два дня. В соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, стрельбе, военной подготовке, метанию гранаты, подтягиванию на перекладине примут участие сборные команды районов и городских округов Пензенской области.

В состав каждой команды ветеранов боевых действий включено по 10 спортсменов. Они состязаются по отдельной программе этапа Спартакиады.

«Очень важно готовить себя к защите Родины. Что бы ни говорили, мир далёк от совершенства - рано или поздно нам приходится участвовать в тех или иных боевых операциях, защищать интересы нашей страны, как на её рубежах, так и за их пределами», - отметил Олег Мельниченко, пожелав участникам Спартакиады продемонстрировать максимум спортивного мастерства.

«Уважаемые участники боевых действий, вы ведёте наставническую работу с подрастающим поколением. Передаёте им свой опыт, который приобрели, в том числе выполняя задачи в интересах Российской Федерации и Советского Союза. Сейчас встречаются опыт и молодость - и именно этот сплав даст необходимый результат в подготовке молодых людей к службе в рядах Вооружённых Сил», - подчеркнул врио губернатора.

Пресс-служба правительства Пензенской области

Состязания станут отборочным этапом для дальнейшего участия в финальных соревнованиях Спартакиады молодёжи России допризывного возраста в 2021 году. Сборная Пензенской области считается одной из сильнейших в стране, 10 раз она становилась призёром и победителем всероссийских соревнований.