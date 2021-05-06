МВД Мордовии опровергло сообщение о педофилах, выслеживающих детей в поселке Ромоданово

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Среди жителей поселка прошел тревожный слух: якобы банда мужчин выслеживают детей, которые остались без внимания родителей. Из информации, распространяемой с фотороботами, следовало, что злоумышленники работают рядом с игровыми площадками, и чтобы заманить ребенка в свою машину, выпускают щенка или котенка и просят помочь поймать животное.

МВД по РМ просит не верить этому сообщению: информация не соответствует действительности. Ведомство также напоминает, что за распространение ложных сведений предусмотрела административная ответственность и наложение штрафа от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.