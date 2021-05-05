4 мая под Саранском произошло серьезное ДТП: есть погибший

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Авария произошла в 20:15 4 мая 2021 года на 175 км + 50 м а/д «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 Урал». Автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 56-летнего мужчины, двигался со стороны г. Саранск в направлении г. Краснослободск, и Автомобиль «Киа Спектра» под управлением 19-летнего молодого человека, который двигался со встречного направления - прямо. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21093» скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Киа Спектра» госпитализирован ГБУЗ РМ РКБ №4.

У молодого человека взята кровь на анализ. Назначены экспертизы