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Происшествия5 мая 2021 22:06

4 мая под Саранском произошло серьезное ДТП: есть погибший

При столкновении двух автомобилей 56-летний водитель «ВАЗ-21093» скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи, находившийся за рулем «Киа Спектра» 19-летний водитель госпитализирован
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Авария произошла в 20:15 4 мая 2021 года на 175 км + 50 м а/д «Подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 Урал». Автомобиль «ВАЗ-21093» под управлением 56-летнего мужчины, двигался со стороны г. Саранск в направлении г. Краснослободск, и Автомобиль «Киа Спектра» под управлением 19-летнего молодого человека, который двигался со встречного направления - прямо. В результате ДТП водитель «ВАЗ-21093» скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Киа Спектра» госпитализирован ГБУЗ РМ РКБ №4.

У молодого человека взята кровь на анализ. Назначены экспертизы

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