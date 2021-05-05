В Пензе отремонтировали часы с кукушкой

Фото: МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»

Ранее жители города пожаловались врио губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко на то, что одна из главных достопримечательностей Пензы – часы с кукушкой – уже давно отстают на 20 минут. Руководитель региона пообещал разобраться с проблемой в ближайшее время.

Сегодня МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» сообщило в своем Instagram о том, что часы с кукушкой были отремонтированы накануне. Теперь достопримечательность снова будет подсказывать точное время горожанам.