Психолог из Пензенской области выступила спикером на международной конференции

Фото: Министерство образования Пензенской области

Опыт Пензенской области по оказанию экстренной психологической помощи на международной научно-практической конференции с 25 по 30 апреля 2021 года представила главный внештатный педагог-психолог министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

В качестве спикера международной конференции Татьяна Карамышева была приглашена на форум президентом Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи", экспертом ОНФ по вопросам психологии, координатором Службы психологической помощи Инной Силинок.

В работе конференции приняли участие специалисты кризисных служб Италии, Франции, Украины, Казахстана, Донбасса.

Отдельные мероприятия форума объединяла общая тема «Как помочь ребенку?». Наряду с теорией в программу конференции были включены практические мероприятия по обучению техникам быстрого снятия тревоги, страха, психологических травм и их последствий. В дискуссиях приняли участие психологи проекта «Тренер ОНФ» и студенты факультета педагогики и психологии Кубанского университета, где также был представлен опыт Пензенской области по организации профилактической работы с детьми, просветительской работы с родителями и методической со специалистами, работающими с детьми.

По итогам работы на конференции Татьяне Карамышевой было предложено войти в экспертный совет Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» от Пензенской области в качестве члена и председателя комитета по работе с детьми и родителями.

Кроме того, для педагогов-психологов - участников конференции в качестве спикеров, была проведена сертификация, подтвердившая высокий профессиональный уровень специалистов по оказанию психологической помощи детям и родителям.