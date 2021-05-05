В Шемышейке открыли обновленный памятник воинам-землякам

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Монумент в Парке Победы в Шемышейке установили в 1979 году. В 2020-2021 году территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мемориальный комплекс также был обновлен.

- Сегодня мы открываем отреставрированный памятник, - отметил Олег Мельниченко. – В годы Великой Отечественной войны из Пензенской области на фронт ушли тысячи людей. 200 тысяч из них так и не вернулись. Среди погибших на фронте более шести тысяч человек были жителями Шемышейского района.

Список погибших в специальной капсуле был замурован внутри мемориала. Полная его копия размещена на табличке, прикрепленной к памятнику.

Участники церемонии возложили к Вечному огню мемориального комплекса красные розы и гвоздики.