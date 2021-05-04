«Ласточки Победы» продолжают поздравлять пензенских ветеранов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Несмотря на отмену многих мероприятий, пензенские ветераны получают поздравления и слова благодарности за мирное небо над головой. Фронтовая бригада «Ласточки Победы» продолжает устраивать концерты под окнами домов, где живут участники войны и труженики тыла.

4 мая стихи и песни военных лет прозвучали специально для Федора Степанова, Виктора Шубенкина, Вячеслава Городничего, Надежды Лобановой и Клавдии Захаровой.

- Мы обязаны хранить ваши воспоминания, чтить память и быть достойными наследниками Великой Победы, - отметила глава Первомайской администрации Лидия Белякова. - Спасибо вам за ваш подвиг!