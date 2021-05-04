Жителям Мордовии рассказали, как распознать фальшивки

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Как было отмечено в ходе мероприятия, чаще всего подделываются купюры номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Сбывают их через мелкие торговые точки, аптеки и крупные сетевые магазины.

- За изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных банкнот предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа до миллиона рублей, - отметил подполковник полиции Борис Адушев. - Наказанию подвергаются лица, достигшие 16-ти лет.

Как правило, фальшивки обнаруживаются уже при пересчете денег в банках, поскольку большая часть населения не может отличить поддельную банкноту от подлинной.

- Сотрудники органов внутренних дел проводят инструктажи для сотрудников предприятий торговли, которые занимаются приемом наличных денег. Мы рассказываем им не только, как отличать фальшивые деньги, но и о том, как задерживать человека, попытавшегося сбыть купюру, - подчеркнул Борис Адушев.

Представитель Национального банка по Республике Мордовия перечислила основные признаки поддельной купюры:

- Чаще всего фальшивые банкноты имеют неестественную плотность и размеры. На бумаге могут отсутствовать водяные знаки и защитные нити с микротекстом. Если осмотреть поддельную купюру с разных сторон, можно заменить, что герб на ней не меняет цвет.

Чтобы защитить себя, Наталья Мусатова посоветовала проявлять бдительность и не разменивать наличность незнакомым лицам, а при снятии денежных средств с банкоматов сохранять чеки.