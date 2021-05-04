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Недвижимость4 мая 2021 15:00

Олег Мельниченко: «Подача воды в селе Юлово восстановлена»

Об этом врио губернатора Пензенской области сообщил на своих страницах в социальных сетях
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети

Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети

Ранее жители сели Юлово Городищенского района пожаловались руководителю региона на то, что уже три дня сидят без воды: на местной артезианской скважине идет капитальный ремонт, но подрядчик приостановил работы. Подвоз поды населению не был организован на достаточном уровне.

Врио губернатора Пензенской области отметил, что на сегодня подачу воды удалось постановить, соединив водопроводную башню с централизованным водопроводом.

«После праздников будет рассмотрен вопрос бурения новой скважины. С причинами сбоя в работе будем разбираться отдельно с подрядчиком», - отметил Олег Мельниченко.

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