Олег Мельниченко: «Подача воды в селе Юлово восстановлена»

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Ранее жители сели Юлово Городищенского района пожаловались руководителю региона на то, что уже три дня сидят без воды: на местной артезианской скважине идет капитальный ремонт, но подрядчик приостановил работы. Подвоз поды населению не был организован на достаточном уровне.

Врио губернатора Пензенской области отметил, что на сегодня подачу воды удалось постановить, соединив водопроводную башню с централизованным водопроводом.

«После праздников будет рассмотрен вопрос бурения новой скважины. С причинами сбоя в работе будем разбираться отдельно с подрядчиком», - отметил Олег Мельниченко.