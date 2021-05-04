Михаил Маркин получил Благодарственное письмо пензенского Управления образования

Фото: Пресс-служба Управления

Под руководством Михаила Юрьевича сотрудники ведомства проводили профилактические мероприятия, организовывали прямые линии на радио, участвовали в передачах на телевидении, проводили приемы граждан.

Уже не первый год управление выступает соорганизатором и активным участником природоохранных и просветительных и мероприятий - конкурсов фотографий, рисунков, экологических акций, выставок, уборок, праздников («День Хопра», «День Суры»), сотрудничает с другими ведомствами и организациями

.Государственные инспекторы принимают активное участие в качестве членов жюри и консультантов в научно-практических конференциях студентов и школьников, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Лучшие (имеющие явно выраженную природоохранную направленность) работы отмечаются благодарственными письмами, грамотами. Постоянно поддерживается тесное сотрудничество с ФГБУ «ГПЗ «Приволжская лесостепь» по вопросам экологического просвещения и воспитания, сохранению биоразнообразия.

За свою работу Михаил Маркин был награжден Благодарственным письмом Управления образования города Пензы.