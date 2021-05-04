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Общество4 мая 2021 11:00

В этом году в пензенских детских лагерях сократят продолжительность смен

Организацию летнего отдыха подрастающего поколения обсудили в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Валерий ШАХОВ

В этом году из-за коронавируса в проведение оздоровительной кампании внесен ряд изменений. В частности, лагеря будут работать при условии наполняемости не более 75%, а смены в них сократят до 14 дней.

Путевки можно приобрести с 1 июня в порядке электронной очереди в районных администрациях. Стоимость – 16 237 рублей, однако родителям нужно будет заплатить лишь 2 957 рублей. Остальное будет добавлено из бюджета.

Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть бесплатно – для их целей приобретены почти 1500 путевок.

Всего этим летом в лагерях области отдохнут 15 359 детей.

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