В этом году в пензенских детских лагерях сократят продолжительность смен

Фото: Валерий ШАХОВ

В этом году из-за коронавируса в проведение оздоровительной кампании внесен ряд изменений. В частности, лагеря будут работать при условии наполняемости не более 75%, а смены в них сократят до 14 дней.

Путевки можно приобрести с 1 июня в порядке электронной очереди в районных администрациях. Стоимость – 16 237 рублей, однако родителям нужно будет заплатить лишь 2 957 рублей. Остальное будет добавлено из бюджета.

Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть бесплатно – для их целей приобретены почти 1500 путевок.

Всего этим летом в лагерях области отдохнут 15 359 детей.