В Саранске на несколько дней запретят ездить по улице Московской

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Из-за ремонта водопроводных сетей в Саранске запретят движение и стоянку на участке улицы Московской между Торгово-промышленной палатой и парком им. А. С. Пушкина.

В связи с этим также изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. В частности, троллейбус № 15 в эти дни ходить не будет. Вместо него до санатория «Саранский» будет ходить автобус №20.

Также автобусы № 3, 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо Московской поедут по улицам Рабочей, Советской и Серова.