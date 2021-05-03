Весточка из пензенского зоопарка: зебры Мартин и Марго теперь вместе, а пони Спарта родила

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Утром 1 мая в пензенском зоопарке случилось долгожданное пополнение: пони Спарта родила чудесного жеребенка. Пол малыша пока неизвестен. Жеребенок повсюду ходит за своей мамой и не отстает от нее ни на шаг.

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Также в этот же день состоялось долгожданное воссоединение зебр Мартина и Марго. По словам представителей зоопарка, животные сразу же подружились. Мартин уже заботится о своей невесте и защищает ее от всего, что кажется ему небезопасным.