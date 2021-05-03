В Пензенской области задержали мужчин, ловивших рыбу сетью

Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

Продолжается расследование уголовного дела по факту незаконного вылова рыбы на реке Узе. Ранее полицейские задержали жителей Пензенской области 1968, 1970 и 1981 годов рождения, которые сетью выловили более 220 рыб. Сумма ущерба от их действий превышает 100 тысяч рублей.

На допросе мужчины пояснили, что ловили для себя и о запрете на использование сетей знали. Свою вину в преступлении граждане признали. Правоохранители изъяли у них лодку и сети.

Теперь мужчинам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.