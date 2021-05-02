В Пензе появится улица Ларисы Яшиной

Фото: Пресс-служба Пензенской городской Думы

С предложением присвоить одной из будущих улиц в микрорайоне Арбеково имя поэтессы Ларисы Яшиной выступили представители ПАО «Сбербанк». Инициативу обсудили в городской Думе. За присвоение улице имени проголосовали 25 депутатов.

СПРАВКА «КП»

Поэтесса Лариса Яшина родилась в Пензе в 1941 году. Она начала писать стихи еще в школьные годы. Ее первая публикация состоялась в 1953 году в районной газете Рязанской области. В школьные годы Лариса Яшина работала в газете «Молодой ленинец».

За свою жизнь поэтесса получила немало наград. Фрагмент ее стихотворения увековечен на воинских мемориалах в Пензе и Зеленограде.

Лариса Яшина умерла в 2020 году.