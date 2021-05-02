В ЦКПиО им. Белинского открылся 200-й сезон

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, парк Белинского является традиционным местом отдыха горожан.

- Здесь появляются новые аттракционы, сюда приходят новые жители, но одно остается неизменным – это место дарит только самые светлые эмоции, - отметил глава городской администрации.

Директор ЦПКиО Елена Савельева назвала 200-летие парка значимым событием:

- В нашей стране не так много мест с тако1 длинной историей. И мы обязаны сохранить наш парк и улучшить его.

Мероприятия по случаю открытия нового сезона продолжатся до вечера.