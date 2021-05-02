Пасхальное богослужение в православных храмах и обителях Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ночь с 1 на 2 мая 2021 года торжественное Пасхальное богослужение прошло во всех православных храмах и обителях Пензенской области.

Накануне в Пензу был доставлен Благодатный огонь. В Спасском кафедральном соборе Пасхальное богослужение провел Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По окончании службы он поздравил православных верующих:

«Сегодняшнее торжество мы с вами впервые совершили в этом возрождённом соборе. И это заслуга, прежде всего, прихожан, которые жертвовали свои средства на восстановление этого великолепного храма».

К присутствующим обратился Олег Мельниченко. Он отметил символичность проведения службы во вновь обретённом кафедральном соборе, пожелал всем крепости веры, счастья, здоровья, любви и мира.

В своем поздравлении всех православных христиан Сурского края с Пасхой врио губернатора Пензенской области подчеркнул, что этот день занимает особое место в духовной жизни, он вобрал в себя мечты о всеобщем братстве и любви, вдохновляет на добрые дела и поступки, дарит надежду на перемены к лучшему.