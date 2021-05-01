180 мотогонщиков приехали на соревнования в Бековский район

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Состязания всероссийского уровня проводятся в Бековском районе уже много лет. Здесь для них оборудована двухкилометровая трасса с 15 трамплинами.

В этот раз за победу борются 180 человек из 18 регионов. От Пензенской области выступают 35 спортсменов.

Во время церемония открытия турнира к мотогонщикам обратился врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

- Выиграют все, потому что в соревновании закаляется характер, - отметил он.

Состязания будут проходить 1 и 2 мая.