После ливня в Пензе затопило несколько улиц

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Природа опять проверяет наш регион на прочность. Мало того, что многим пришлось отказаться от уже ставших традицией первомайских выездов на шашлыки, так еще и в пределах города с дорогами возник ряд проблем. Из-за дождя в Пензе затопило улицы Рябова, Володарского, Чапаева, перекрестки Урицкого-Суворова и Пролетарской-Каракозова. Городские службы занимаются откачиванием воды с проезжей части и прочисткой ливневок.

Все работы курируются Управлением по делам ГОЧС. Сообщить о локальных подтоплениях можно по телефонам 05, 63-10-05.