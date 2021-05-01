По понедельникам - профилактические работы: стал известен график работы пензенского фонтана в мае

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По понедельникам главный фонтан Пензы работать не будет из-за профилактических работ.

В остальные дни жители города по очереди смогут увидеть три режима: стационарный (без изменения водной картины), динамический (с изменением) и музыкальное шоу.

Работа фонтана в стационарном режиме будет осуществляться в следующие периоды времени: с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:00, с 19:20 до 20:00, с 21:00 до 22:00.

В динамическом режиме фонтан будет работать с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20, с 19:00 до 19:20, с 20:00 до 20:30.

Музыкальное шоу проводится с 20:30 до 21:00.

При дожде и сильном ветре фонтан не работает, во время похолодания – переводится в стационарный режим.