В поселке Башмаково стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Старт эстафете был дан на Привокзальной площади рабочего поселка. Впервые состязания состоялись еще в 1999 году в Пензе. В 2019 году за победу на них боролись больше 1000 спортсменов. В прошлом году эстафету отменили из-за коронавируса.

- Каждый год эти соревнования принимает одним из районов области. И вот сегодня в Башмаково снова собрались спортсмены со всего региона, чтобы выявить сильнейшего. В этом году, как и прежде, соревнования приурочены ко Дню Победы, - отметил Олег Мельниченко и пожелал участникам эстафеты удачи.