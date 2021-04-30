Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Пензе: жителей города ждут концерты, кинопоказы и соревнования

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартовали уже сегодня – в данный момент в ДЕ «Воейков» проходит городское первенство по самбо, посвященное 9 мая.

1 мая с 10 до 13 часов в Чемодановке будет проходить первенство города по стендовой стрельбе «Скит-трап».

1 и 2 мая с 10 до 18 часов, а также 3 мая с 12 до 14 часов в шахматном клубе при спортивной школе № 7 состоится городской турнир по быстрым шахматам «Майское созвездие».

2 мая в ЦКПиО им. В. Г. Белинского будет организован кинопоказ под открытым небом. Начало в 20:00.

6 мая на площадке перед МЦ «Юность» пройдет слет поисковых отрядов «Солдатский привал». В тот же день в 12:00 сотрудники областных библиотек проведут акцию «Звезда памяти» возле памятников, посвященных доблести наших земляков.

7 мая в ФОКе «Айсберг» состоится традиционный турнир по боксу. Начало в 12:00.

В 14:00 в подразделении «Маяковский» МБУ «ЦКиД» начнется праздничный концерт «На крыльях победной весны».

В 16:00 во дворе ЖК «Фаворит» выступят учащиеся МБУ ДО ДШИ «Весна».

В 18:00 в подразделении «Заря» МБУ «ЦКиД» начнется праздничный концерт.

В это же время в самом Центре культуры и досуга выступит хор имени О.В. Гришина.

В 19:00 на Фонтанной площади откроется кавер-фестиваль.

8 мая ансамбль «Старгород» и солисты Центра Русской хоровой и вокальной культуры дадут концерт у монумента «Селикса» в микрорайоне Монтажный. Трансляция выступления будет вестись в социальных сетях. Начало в 13:00.

9 мая в 9:30 в Часовне Михаила Архангела пройдет традиционный молебен.

Сразу после него, в 10:00, у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоится церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В сквере Д. Давыдова с 12 до 18 часов будет проходить концерт.

Рядом со сквером «Копилка пословиц» в это же время состоятся акции «Дети рисуют мелом», «Голубь мира».

На площади Ленина с 13:00 и до вечера будут показывать военные кинофильмы.

На Фонтанной площади в 14:00 стартует кавер-фестиваль военных песен.

Минута молчания состоится 9 мая в 18:50 у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев.

Полную программу мероприятий читайте на сайте городской администрации.