Артем Здунов вручил знамена победителям конкурса в области трудового соперничества

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил врио главы республики, конкурс в области трудового соперничества – одна из лучших традиций региона.

- Спасибо вам за то, что, несмотря на трудности, вы продолжаете демонстрировать свое мастерство. В условиях серьезной конкуренции вы увеличиваете прибыль и платите налоги. Профессионалы всегда будут цениться в любом деле, - отметил Артем Здунов.

В рамках конкурса оценивались многие показатели республиканских предприятий. В их числе - выручка, ассортимент продукции, заработная плата и другие. В число победителей вошли не только крупнейшие предприятия региона, но и представители малого и среднего бизнеса.

Артем Здунов поздравил конкурсантов с победой и пожелал провести майские выходные рядом с семьей и близкими.