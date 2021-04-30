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Общество30 апреля 2021 14:00

Артем Здунов вручил знамена победителям конкурса в области трудового соперничества

Награждение, организованное в преддверии праздника Весны и Труда, состоялось в четверг, 29 апреля
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил врио главы республики, конкурс в области трудового соперничества – одна из лучших традиций региона.

- Спасибо вам за то, что, несмотря на трудности, вы продолжаете демонстрировать свое мастерство. В условиях серьезной конкуренции вы увеличиваете прибыль и платите налоги. Профессионалы всегда будут цениться в любом деле, - отметил Артем Здунов.

В рамках конкурса оценивались многие показатели республиканских предприятий. В их числе - выручка, ассортимент продукции, заработная плата и другие. В число победителей вошли не только крупнейшие предприятия региона, но и представители малого и среднего бизнеса.

Артем Здунов поздравил конкурсантов с победой и пожелал провести майские выходные рядом с семьей и близкими.

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