В Мордовии осудили двоих мужчин, напавших на таксиста

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

По информации пресс-службы республиканского МВД, 12 марта в полицию Саранска обратился 25-летний местный житель, занимающийся частным извозом. Парень рассказал, что около четырех утра забрал с Пролетарской улицы двух нетрезвых мужчин, 28 и 34 лет. Клиенты попросили отвезти их в село Макаровка. По пути пассажиры набросились на водителя, избили его, украли телефон, видеорегистратор и кошелек, а его самого запихнули в багажник.

После этого один из налетчиков сел за руль, планируя уехать в безлюдное место, но по пути машина застряла. Тогда злоумышленник вытащил таксиста из багажника и начал его душить. Когда тот потерял сознание, мужчины скрылись. По пути они выбросили телефон и регистратор.

Очнувшись, пострадавший обратился за помощью к прохожим. В ходе розыска напавшие на него мужчины были задержаны в доме одного из них и доставлены в полицию.

Приговором суда одному злоумышленников наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Второй с учетом ранее не отбытого наказания получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима