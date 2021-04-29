Олег Мельниченко написал «Диктант Победы»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В ходе посещения населенного пункта Олег Мельниченко возложил цвета к монументу Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, погибшего в самом начале Великой Отечественной войны.

После этого руководитель региона посетил местную общеобразовательную школу, где осмотрел экспозицию местного историко-краеведческого музея и принял участие в написании «Диктанта Победы». В этом году просветительско-патриотическая акция организована в регионе на 116 площадках.

Олег Мельниченко признался, что заранее готовился к проверочной работе – читал статьи в научных журналах.

- Теперь посмотрим, что получится, - отметил он.

СПРАВКА «КП»

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. В этом акции принимают участие не только жители российских регионов, но и иностранцы: в 2019 году его написали в 24 государствах, включая РФ. Это более 150 тысяч человек от 9 до 90 лет! Такой результат означал лишь одно: акцию надо проводить и дальше.

Диктант проводится в формате тестирования и состоит из 25 заданий. На написание отводится 45 минут.