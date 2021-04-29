В Пензенскую область поступил третий вид вакцины от коронавируса

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Данная вакцина была разработана новосибирским институтом «Вектор». Наша область получила 3 240 доз препарата.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» не содержит в себе носитель вируса, лишь искусственно созданные фрагменты белков, - отметила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова. – Отличаются и условия хранения препарата: температурный режим для него составляет от двух до восьми градусов.

На сегодня Пензенская область получила 119 453 дозы препарата «Спутник V» 780 доз вакцины «КовиВак» и 3240 доз вакцины «ЭпиВакКорона».