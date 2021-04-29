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Общество29 апреля 2021 15:09

Пешеходному мосту через Суру в Пензе присвоят имя Валерия Капашина

Парламентарии одобрили инициативу единогласно
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня состоялась очередная сессия Законодательного Собрания Пензенской области. В ходе нее врио губернатора Олег Мельниченко предложил присвоить пешеходному мосту имя почетного гражданина области Валерий Петровича Капашина.

- Он внес огромный вклад в дело уничтожения химического оружия, - отметил он. – Этот мост – тоже его заслуга. Правильно будет указать в названии не только имя, но и звание Валерия Петровича - генерал-полковник.

Решение о присвоении нового названия мосту было принято депутатами единогласно.

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