Перекрытие дорог на 1 мая 2021 в Саранске: список улиц, на которых запретят стоянку во время майских праздников

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

По информации пресс-службы администрации городского округа, 29 апреля в 19:00 в Саранске запретят стоянку на:

- территории рядом с театром им. И. Яушева и внутренней парковке учреждения;

- парковках рядом со зданием «Актив банка».

Ограничения будут сняты в 13:00 30 апреля.

С 20:00 30 апреля до 17:00 1 мая в городе запретят стоянку и остановку автомобилей на Театральной площади.

С 8:00 до 18:00 1 мая те же ограничения будут действовать на:

- улице Большевистской (от пересечения с Советской до пересечения с Кавказской);

- улице Советской (от пересечения с Пролетарской до пересечения с Большевистской).

С 18:00 1 мая до 4:00 2 мая стоянку запретят на тех же участках, а также улице Красноармейской (от пересечения с Саранской до пересечения с Кавказской).

С 8:00 1 мая до 4:00 2 мая ограничения введут на:

- улице Большевистской (по обеим сторонам от пересечения с Коммунистической до пересечения с Советской);

- улице Демократической (от пересечения с Коммунистической до пересечения с Советской),

- улице М. Расковой (по обеим сторонам от пересечения с улицей Ульянова до проспекта 50 лет Октября),

- парковках на ул. Советской рядом с Кафедральным собором;

- улице Большевистской в районе здания АО «Россельхозбанк»;

- рядом с ТЦ «РИО»;

- на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери и Никольскому храму.

Ограничения не распространяются на транспорт аварийных и коммунальных служб, а также автомобили участников мероприятий.