Отреставрированный танк «Т-34» вернули на постамент возле краеведческого музея

Фото: Пензенский краеведческий музей

Напоминаем вам, что Пензенский краеведческий музей получит в пользование историческое здание на улице Белинского. Туда будет перенесена основная часть коллекции учреждения. В старом здании планируется лишь оставить экспозиции, посвященные участию жителей Пензенской области в войнах. В связи с этим врио губернатора поручил вернуть снятый ранее для реконструкции танк на его постамент. Сегодня его поручение было выполнено.

Представители Краеведческого музея выразили Олегу Мельниченко благодарность за возвращение танка на законное место.