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Общество29 апреля 2021 12:00

Отреставрированный танк «Т-34» вернули на постамент возле краеведческого музея

Об этом сегодня на своих страницах в социальных сетях сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пензенский краеведческий музей

Фото: Пензенский краеведческий музей

Напоминаем вам, что Пензенский краеведческий музей получит в пользование историческое здание на улице Белинского. Туда будет перенесена основная часть коллекции учреждения. В старом здании планируется лишь оставить экспозиции, посвященные участию жителей Пензенской области в войнах. В связи с этим врио губернатора поручил вернуть снятый ранее для реконструкции танк на его постамент. Сегодня его поручение было выполнено.

Представители Краеведческого музея выразили Олегу Мельниченко благодарность за возвращение танка на законное место.

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