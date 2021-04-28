С 4 по 11 мая в пензенских школах не будет занятий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня мэр Пензы Андрей Лузгин провел совещание, главной темой которого стали грядущие праздники. Напомним вам, что пензенцы будут отдыхать с 1 по 11 мая. В этот период все городские службы будут продолжать работу. Особенно это касается ООО «Горводоканал» - мэр поручил, чтобы к ликвидации аварий были готовы несколько бригад. Также дежурные сотрудники будут назначены в управляющих компаниях и ТСЖ.

2 мая православные верующие отмечают Пасху. Многие горожане посещают в этот день кладбища. Также впереди еще два дня поминовения усопших – Красная горка и Радоница. Андрей Лузгин поручил организовать автобусы для граждан в эти дни.

Помимо этого, стало известно, что пензенские школы не будут проводить занятия с 4 по 11 мая, а в детских садах будут работать лишь дежурные группы. Для юных пензенцев запланирован цикл мероприятий – акции, соревнования.