Врио губернатора Пензенской области обсудил помощь сотрудникам «скорой»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В центральном корпусе на улице Пионерской в Пензе работают: единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, три контакт-центра: по обслуживанию взрослого, детского населения областного центра, а также жителей муниципальных районов региона. Здесь же расположены: учебный центр и оперативно-диспетчерский отдел.

Олег Мельниченко положительно оценил работу медучреждения и поздравил коллектив с профессиональным праздником.

«На вас легла большая нагрузка, особенно в последние полтора года пандемии. В течение трех лет автопарк необходимо привести к нормативному состоянию», - нацелил Олег Мельниченко, поручив руководителям ответственных ведомств подготовить соответствующие предложения.

По словам главного врача медучреждения Владимира Атякшева, в настоящее время порядка 75 процентов автопарка составляют машины до 5 лет эксплуатации. Все они оснащены по стандарту – имеется все необходимое оборудование и медикаменты.Скорая помощь работает круглосуточно, без праздников и выходных. Трудится более двух тысяч человек.

По итогам визита в учреждение здравоохранения глава Пензенской области также распорядился разработать варианты улучшения условий труда врачей, фельдшеров и водителей «скорой», обслуживающего персонала.