Артём Здунов попросил поддержки у Владимира Мединского

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В ходе рабочей встречи 27 апреля в Москве врио Главы Мордовии поблагодарил Владимира Мединского за памятник легендарному летчику Михаилу Девятаеву – этот проект был реализован при непосредственном участии Российского военно-исторического общества. Напомним, открытие памятника героическому летчику-истребителю состоялось 26 апреля на родине Михаила Девятаева – в поселке Торбеево.

Руководитель республики обратился к Владимиру Мединскому с просьбой поддержать еще два проекта - создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла и строителям «Сурского рубежа и восстановление усадьбы адмирала Ф.Ф. Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района.

Создание мемориала планируется приурочить к 80-летию строительства рубежа, которое было завершено в декабре 1942 года.

Туристический маршрут «По ушаковским местам» входит в число 200 военно-исторических маршрутов России, представленных Российским военно-историческим обществом и Ростуризмом. Воссоздание усадьбы планируется приурочить к 280-летию со дня рождения адмирала, которое будет отмечаться в 2025 году.

Также в ходе рабочей встречи обсуждалось создание на территории республики детских военно-патриотических лагерей «Страна героев».