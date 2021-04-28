Это светлая страница студенческой жизни, которая объединяет всех

Пресс-служба правительства Пензенской области

Врио губернатора посетил гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна», который состоялся в Центре культурного развития во вторник, 27 апреля 2021 года.

«Я с теплотой вспоминаю свои студенческие годы. Наш исторический факультет творчески подходил к организации репетиций, оформлению сцены. Это была светлая страница студенческой жизни. Сегодня здесь собрались победители отборочных мероприятий областного фестиваля, проходившего в пензенских вузах. Хочу пожелать, чтобы вы никогда не теряли хорошего настроя. Пусть студенческая весна навсегда останется в вашей душе», - пожелал Олег Мельниченко.

Пресс-служба правительства Пензенской области

Областной фестиваль «Студенческая весна-2021» проводится Союзом Молодежи совместно с министерством образования региона, министерством культуры и туризма Пензенской области и региональной Федерацией профсоюзов.