Международный фестиваль «Jazz May» состоится в Пензе в десятый раз

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

С 21 по 23 мая в Пензе снова пройдет Международный фестиваль джазовой музыки. В этом году «Jazz May» празднует 10-летний юбилей, и его гостей, как и до этого, ждут клубные джем-сешны, мастер-классы и, конечно же, возможность послушать живую музыку, сидя на зеленом газоне.

Фестиваль впервые получил поддержку Фонда Президентских Грантов. Его средства пойдут на реализацию театрального проекта «Джаз, я тебя люблю!».

Помимо российских музыкантов (а в этом году программа фестиваля состоит, преимущественно, из их выступлений – по понятным причинам), перед пензенскими зрителями выступят пианист Бенито Гонзалес из Венесуэлы и кубинский саксофонист Карлос Энрике Эччаварриа.

Основной площадкой «Jazz May» станет, как обычно, ККЗ «Пенза». Билеты уже в продаже. Подробнее о фестивале читайте в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».