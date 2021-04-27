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Происшествия27 апреля 2021 17:00

В Мордовии перед судом предстанет охотник, по неосторожности застреливший товарища

Свою вину мужчина признал полностью
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Ковылкинского района. 9 ноября прошлого года он случайно застрелил 51-летнего знакомого, с которым был на охоте.

В ходе допроса мужчина рассказал, что принял товарища за зверя. Когда понял, что подстрелил человека, сразу же повез его в больницу, но мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Свою вину в случившемся обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд.

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