В Мордовии перед судом предстанет охотник, по неосторожности застреливший товарища

Фото: Пресс-служба СУ СК по РМ

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Ковылкинского района. 9 ноября прошлого года он случайно застрелил 51-летнего знакомого, с которым был на охоте.

В ходе допроса мужчина рассказал, что принял товарища за зверя. Когда понял, что подстрелил человека, сразу же повез его в больницу, но мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. Свою вину в случившемся обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд.