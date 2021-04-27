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Общество27 апреля 2021 11:00

В Пензе ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

Торжественное мероприятие прошло вчера в Губернаторском доме
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обратившись к гостям церемонии вручения, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил их с наступающим Днем Победы и напомнил о поставленной Президентом РФ задаче решить проблему с жильем для ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов.

В Пензенской области над этой задачей работают с 2010 года. За это время свои жилищные условия смогли улучшить более 9300 ветеранов.

В этом году сертификаты на 1 миллион 410 тысяч рублей получит еще 21 человек. Первые 14 документов были вручены в ходе вчерашней церемонии.

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