Олег Мельниченко поздравил с 101-летием жительницу Пензы Анну Комратову

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Анна Николаевна Комратова родилась в селе Полеологово Бессоновского района. В годы войны трудилась в колхозе и на лесозаготовке. В 23 ее призвали в ряды Советской Армии. Анна Комратова начала службы в Ростове-на-Дону и дошла до Германии в звании ефрейтора. После окончания войны вернулась в родное село, воспитала троих детей. Сейчас живет в Пензе у дочери.

Олег Мельниченко поздравил именинницу с днем рождения и вручил ей почетный знак «Во славу земли Пензенской».

- Спасибо вам за ваш труд на благо области, - отметил врио губернатора региона.