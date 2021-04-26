Вакцинация против коронавируса в Пензенской области продолжится и в праздничные дни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период майских праздников скорая помощь, а также круглосуточные стационары в области будут продолжать свою работу.

Врачи всех поликлиник с 1 по 11 мая будут оказывать лишь неотложную помощь в учреждениях и на дому. Вызов врача в праздники доступен с 8 до 14 часов по телефонам:

- 999-130 или 8-937-431-54-40 – для взрослого пациента;

- 990-130 или 8-937-412-60-29 – для детей.

Помимо этого, все плановые приемы врачей, запись к которым была оформлена заранее, состоятся по графику.

В поликлиниках участковых больниц в районах прием будет вестись с 8 до 14 часов с 3 по 8 и 11 мая.

Во все праздничные дни будет проводиться вакцинация населения: первым компонентом – по предварительной записи через портал Госуслуг, вторым – через запись в прививочном кабинете.