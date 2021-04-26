В Торбееве открыли памятник Михаилу Девятаеву

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Памятник Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву был установлен на его родине.

- Девятаев - гордость Мордовии, - подчеркнул врио главы республики Артем Здунов. – Я жил буквально рядом с ним, в школьные годы мы с одноклассниками приходили к нему домой, общались. Он много времени проводил с молодежью. В субботу мы были на премьерном показе фильма о Девятаеве. Не все так просто было в судьбе Михаила Петровича. И этот памятник олицетворяет справедливость и добро.

В церемонии открытия приняла участие и дочь легендарного летчика, Нэлли Девятаева:

- Мой отец в последний раз был в Торбееве в 2002 году, незадолго до своей смерти. Тогда мы гуляли по селу, он показывал мне места своего детства. И вот теперь мой отец снова здесь – молодой, полный жизни. Я хочу поблагодарить врио главы республики, министерство культуры РМ, Российское военно-историческое общество и всех жителей Торбеева за установку памятника моему отцу.