Тренера Елену Демину, спасшую детей в бассейне в Нижнем Ломове, наградят

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, только быстрая реакция и уверенные действия Елены Васильевны помогли избежать жертв: она первая почувствовала запах хлора и сразу же вывела школьников.

- Я говорил и с родителями, и с детьми. Если бы не Елена Демина, были бы погибшие, - отметил врио губернатора и поручил подготовить необходимые документы для награждения женщины орденом «За заслуги перед Пензенской областью» 1-й степени.

Также Олег Мельниченко распорядился рассмотреть вопрос о подготовке ходатайства на представление Елены Деминой к награде федерального уровня.

Напоминаем вам, что в минувшую субботу, 24 апреля, в нижнеломовском бассейне «Волна» произошел выброс хлора, в результате чего 20 детей получили отравление. По факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали заместителя директора районной спортивной школы. По версии следствия, выброс случился из-за того что мужчина, будучи нетрезвым, влил кислоту в емкость с хлором.