Новые подробности дела об отравлении детей в бассейне: ЧП могло случиться по вине пьяного сотрудника

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Продолжается расследование уголовное дело, возбужденного по факту инцидента в нижнеломовском бассейне «Волна». Задержанный сегодня заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ, который был обязан контролировать работу автоматической станции дозации химических реагентов, был допрошен.

По версии следствия, днем 24 апреля мужчина был на работе в нетрезвом состоянии и по невнимательности влил в емкость фильтровального оборудования кислоту, которая вступила в реакцию с находящимся в ней хлором. В это время в бассейне занимались дети. Реакция привела к выбросу хлора в воздух. Через вентиляцию он попал в помещение, где шло занятие, в результате чего 20 школьников получили отравление.

Следствию предстоит проверить техническое состояние станции дозации, а также вентиляции. Расследование продолжается.