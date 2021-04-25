На субботник вышли более семи тысяч пензенцев

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Накануне, несмотря на небольшой ветер, граждане вышли на второй в этом месяце субботник. Первый состоялся на прошлой неделе. Жители Пензы собирали листья и мусор, красили игровые элементы на детских площадках, сажали деревья.

Возле киноконцертного зала «Октябрь» были высажены 20 лип и пять голубых елей. В создании новой аллеи принял участие мэр города Андрей Лузгин.

- Спасибо всем, кто поддержал наше стремление сделать город чище, – поблагодарил горожан глава городской администрации.

Всего за весну в Пензе планируется посадить еще 300 деревьев.