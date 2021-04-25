В «Библионочи» приняли участие 23 района Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Накануне по всей стране в десятый раз прошла социокультурная акция «Библионочь». В этом году ее тема - «Книга - путь к звездам». В Пензенской области к акции присоединились 180 библиотек, которые провели более 300 мероприятий.

В областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова открылся новый «Звездный зал», в котором были представлены экспонаты из областного планетария. В библиотеке для детей и юношества прошел увлекательный квест, в Литературном музее были организованы мастер-классы и показ художественного фильма «Человек с планеты Земля».

Муниципальные библиотеки также представили обширную программу: всего к акции присоединились 23 района Пензенской области.