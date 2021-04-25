В Саранске состоялся благотворительный премьерный показ фильма «Девятаев»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Посмотреть фильм пришли несколько сотен зрителей, в числе которых были врио глав республики Артем Здунов, сын Героя СССР Александр Девятаев и космонавт Владимир Дежуров.

Как ответил режиссер фильма Тимур Бекмамбетов, работа над фильмом велась три года:

- Я случайно узнал о подвиге Михаила Девятаева, сбежавшего из концлагеря «Заксенхуз» на угнанном немецком самолете. Мы специально решили провести премьерный показ фильма именно в Мордовии – ведь здесь и родился Герой СССР.

После просмотра фильма своими впечатлениями поделился Артем Здунов:

- Подобные фильмы надо стараться смотреть с детьми. Такие картины могут многое подсказать и объяснить в жизни. Это кино о правильном человеческом выборе.

В российских кинотеатрах показ фильма «Девятаев» начинается с 29 апреля.