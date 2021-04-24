Пензенские росгвардейцы стали лучшими на соревнованиях по стрельбе

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

За победу боролись 20 команд, представляющих воинские части и территориальные органы Приволжского округа Росгвардии. Участники состязания стреляли из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.

- Стрельба – неотъемлемая часть подготовки сотрудников войск национальной гвардии, - отметил генерал-лейтенант Михаил Урасов. – Турнир показал, что росгвардейцы ПФО обладают отличной боевой подготовкой.

По итогам состязаний в командном зачете победили представители Пензенской области. На втором месте – самарские росгвардейцы, на третьем – саратовцы. Победили получили кубки, медали и грамоты.

По результатам состязаний будет сформирована сборная, которая представит ПФО на чемпионате Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по стрельбе.