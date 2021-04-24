Школьники пригласили Валерия Лидина на церемонию установки памятного знака

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Лицеисты рассказали спикеру в реализованном ими проекте «Чтоб не распалась связь времен», посвященном памяти солдат 221 стрелкового полка и 131 дивизиона 61 стрелковой дивизии. Ребятам удалось наладить связь со школьниками из белорусской деревни Зборов, где находится братская могила бойцов 61-й дивизии, уничтоженной противником в августе 1941 года.

- О работе ребят должны узнать во всех школах нашего региона, - отметил Валерий Лидин. – Спасибо вам!

В конце встречи школьники пригласили главу областного парламенты на церемонию установки памятного знака возле сохранившегося штаба 221 стрелковой дивизии. Оно состоится 5 мая в Сердобске.