Пензенец избил медиков, приехавших к его отцу, а после угнал автомобиль скорой помощи

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По информации пресс-службы ведомства, в ночь на 23 апреля диспетчеры ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» получили вызов к пожилому мужчины, проживающему на улице Карпинского. Когда медики прибыли на место, на них набросился сын больного 1979 года рождения. Избив медиков, мужчина угнал их автомобиль, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК. Подозреваемый задержан. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана специальная группа, в которую вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

Расследование уголовного дела продолжается.