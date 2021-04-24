Пункты вакцинации в Мордовии будут работать и во время майских праздников

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, на этой неделе было зарегистрировано снижение заболеваемости коронавирусом. Но оно пока слишком незначительное, чтобы снижать контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

И.о. вице-премьера Галина Лотванова доложила, что в республике развернуто 615 инфекционных коек, а лечение в стационарах проходит 431 житель.

Особое опасение вызывают приближающиеся праздники: в эти дни в Мордовию обычно приезжает много гостей из других регионов, а значит, обстановка может ухудшиться. Было принято решение не останавливать вакцинацию населения в эти дни: пункты будут открыты во все дни, за исключением 2 и 9 мая.

На сегодня республика получила 109 тысяч доз препарата. В ближайшие дни в регион придет еще одна партия, что позволит со следующей недели прививать ежедневно до четырех тысяч жителей.

Артем Здунов поставил задачу продолжать работу в этом направлении.