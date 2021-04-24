В Пензенской области выбрали лучшего учителя

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году в региональном этапе конкурса «Учитель года» принимали участие 32 педагога из всех районов области. Подводя итоги, врио губернатора Олег Мельниченко отметил, что с каждым годом престиж этой профессии растет: все больше молодых людей поступают в педагогические вузы.

- Среди вас нет проигравших, - подчеркнул он. - Вы все здесь профессионалы.

По итогам конкурса лучшим учителем была признана преподаватель биологии Светлана Еремина из чемодановской школы им. С. Кузнецова. За свою победу педагог получила 100 тысяч рублей и новый автомобиль.

Другие педагоги, участвовавшие в конкурсе, также получили денежные премии, дипломы, подарки и цветы.